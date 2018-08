Innaffiavano la loro piccola piantagione di canapa, in manette coppia di amici

Una coppia di amici di Rocca di Netto è finita in manette con l’accusa di coltivazione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di C.M.A., 27enne, e S.G., 25enne

I carabinieri della Stazione di Scandale, in collaborazione con quelli di Rocca di Neto, hanno sorpreso i due intenti ad irrigare una piantagione, composta da 20 piante di “canapa indica” di altezza media di 2 mt circa, poste nelle vicinanze di un piccolo lago artificiale in terreno demaniale sito in località “Fondo Barchi“,del comune di Rocca di Neto. Le piante sono state successivamente estirpate e poste sotto sequestro.