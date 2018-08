Tagli per la sanità reggina: Azione Identitaria annuncia presidio

Sabato 1 settembre una rappresentanza di Azione Identitaria Calabria sarà presente presso il Grande Azione Identitaria di Reggio Calabria a presidiare, con volantinaggio informativo, riguardo alla situazione in cui ormai versa la sanità reggina, che a dire della Portavoce regionale Paola Turtoro è “penalizzata dai tagli voluti da un commissariamento decennale che ha ridotto il settore sanitario calabrese ai minimi storici non garantendo più quel sacrosanto diritto alla salute sancito costituzionalmente.”

“Dopo i diversi episodi vergognosi - precisa la Portavoce regionale di Azione Identitaria Calabria- che hanno regalato agli onori della cronaca la triste realtà in cui versano i nostri ospedali pubblici, con disagi sia per l’utenza che per il personale medico e paramedico, costretto ad operare in un continuo stato di emergenza sia per la carenza di personale che di presidi sanitari a causa di un debito di cui non se ne conosce la vera entità ma che nel corso degli anni sembra sempre piu’ lontano dall’essere risanato continuando ad indebolire l’intero sistema assistenziale.”

“Questi sono i temi che saranno trattati sabato mattina – prosegue Paola Turtoro - ed invitiamo sia i cittadini reggini ad informarsi che il personale sanitario a testimoniare i disagi che quotidianamente devono affrontare per cercare di far funzionare al meglio, seppur con mezzi risicati, il sistema sanitario pubblico. Invitiamo, dunque,- conclude - i cittadini reggini per sabato 1 settembre, dalle ore 10 alle ore 12, ad essere presenti presso la nostra postazione per informarli e discutere insieme le nostre proposte.”