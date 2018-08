Il Comune di Villa avvia il rimpasto della Giunta per dare linfa all’azione amministrativa

Giovanni Siclari

Finita la pausa estiva il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, ha avviato una serie di azioni volte a potenziare al massimo l’operato dell’amministrazione. Come atteso, infatti, è pronto un rimpasto di giunta. Pochi giorni fa l’assessore Domenico D’agostino ha presentato le dimissioni di sua spontanea iniziativa ma, sostanzialmente, ha rispettato la fine del suo mandato. Infatti, come era noto, il suo impegno amministrativo era limitato ma di certo non il suo impegno.

«Ho apprezzato il gesto di D’agostino che, autonomamente ha rassegnato le dimissioni e a lui va il mio ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto fino a qui – ha dichiarato il sindaco Siclari – il suo apporto è stato fondamentale e il suo impegno importantissimo. Grazie al suo contributo, infatti, sono stati raggiunti risultati storici per la città, come la conclusione della transazione per il molo di sottoflutto e tanti altri. Auspico di potermi continuare ad avvalere della sua professionalità ed esperienza anche sotto altre vesti. È stato un assessore determinato e determinante e la lealtà, soprattutto verso la città, che ha caratterizzato il suo operato non può essere trascurata. D’agostino ha combattuto a denti stretti per salvaguardare gli interessi dei villesi e per questo, a conclusione di questo percorso, non posso che ringraziarlo».

Entrando nel vivo del dibattito politico il primo cittadino ha chiarito come, dopo aver riflettuto per dare a Villa una squadra solida e in grado di produrre risultati, è pronto a dare vita al nuovo esecutivo tanto atteso.

«A breve termine sarà formalizzato il rimpasto di giunta per dare concretezza alla nuova squadra di governo che avrà molto da lavorare. Più che un rimpasto si tratterà di un completamento considerando le posizioni rimaste vacanti. Posso confermare – ha ribadito Siclari – che per quanto mi riguarda nessuna promessa è stata fatta, anzi, il mio unico interesse è quello di dare alla città le persone, le competenze e la volontà necessaria per spingere al massimo l’azione amministrativa. Mi spingo oltre, farò esattamente il contrario, non solo non ho promesso nulla a nessuno ma, invece, farò promettere agli assessori massimo impegno e dedizione poiché tutti avranno delle deleghe operative e, quindi, per portare risultati dovranno essere presenti sul territorio. Non accetterò nessun assessore che intenda presentarsi solo per firmare le delibere di Giunta, dovranno essere presenti senza limiti di orari sul territorio ed essere disponibili per tutti gli impegni istituzionali in tutta la regione. La squadra deve essere operativa e intendo essere un sindaco che delega molto e i primi ad essere chiamati in causa sono proprio gli assessori. Dunque, chiunque pensa di poter fare l’assessore a tempo perso si sbaglia di grosso – ha precisato il sindaco – nell’arco di massimo due mesi chi non produce sarà sostituito».

Chiare le idee del primo cittadino che conferma la coesione della maggioranza anche in questa fase di cambiamenti, tutti le anime della coalizione saranno rappresentate. L’intento è quello di creare una giunta che sia espressione di una maggioranza unità e solida, qualificata pronta a dare risposte alla città.

«Durante la riunione avuta oggi con la maggioranza – ha concluso il primo cittadino – ho avuto modo di chiarire questo mio intento. Ho chiesto a chi non ha intenzione di occuparsi quasi a tempo pieno della città di fare un passo indietro. Le richieste devono essere avanzate da chi è disposto a trascurare il proprio lavoro per affrontare al massimo quest’avventura».

Dopo aver chiarito le intenzioni, Giovanni Siclari ha garantito che entro la settimana prossima la Giunta sarà formalizzata.