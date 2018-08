Beccati a raccogliere canapa in una vasta piantagione, arrestati ultra 60enni

Due uomini più che 60enni sono stati sorpresi mentre erano intenti a raccogliere oltre 150 piante di canapa in un fondo agricolo in disuso in Contrada Pirarelli di Candidoni, nel reggino.

Per i due, D.S. e D.M. le loro iniziali, i Carabinieri della Tenenza di Rosarno, in sinergia con i Cacciatori di Vibo Valentia che hanno scoperto la piantagione, hanno fatto subito scattate le manette.

Il terreno su cui crescevano le floride piante, dell’altezza media di circa un metro, dagli accertamenti eseguiti è risultato di proprietà delle Ferrovie dello Stato.

L’intera coltivazione, alimentata da un sistema di irrigazione realizzato artigianalmente, avrebbe consentito di ottenere profitti per decine di migliaia di euro.

Tutte le piante rinvenute, dopo la campionatura, sono state distrutte mentre i campioni prelevati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sequestrati e saranno successivamente trasmessi al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.

Gli arrestati sono stati invece portati nelle rispettive abitazioni in attesa del giudizio di convalida, come disposto.