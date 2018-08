Siclari (FI): «Venerdì sarò a Crotone per difendere i nostri aeroporti»

«Ho accettato volentieri l’invito del gruppo consiliare di Forza Italia e dal comitato pro aeroporto di Crotone a partecipare all’evento che si terrà venerdì a Crotone per discutere del sistema aereoportuale».

Il senatore Marco Siclari dopo aver preso una dura posizione contro i responsabili dell’isolamento della Calabria, prenderà parte ad un incontro che intende fare luce sulle responsabilità ma anche proporre soluzioni alternative ad un destino sciagurato segnato per gli aeroporti calabresi.

«Ho già avuto modo di ribadire come sull’aeroporto di Crotone sia calato un assordante silenzio – precisa Siclari - mentre a Reggio Calabria altri voli vengono cancellati. Di certo non rimarrò a guardare mentre Conte con il Governo del Cambiamento, Oliverio con la Regione Calabria, Pugliese Sindaco di Krotone e Falcomatà Sindaco di Reggio Calabria con il loro marcato disinteresse s’impegnano ad isolare nel migliore dei modi e definitivamente la Calabria.»

«Lo sviluppo aeroportuale è fondamentale per il rilancio della Calabria e deve coincidere con un progetto di rilancio del territorio calabrese che ad oggi non c’è. Questi soggetti al Governo, stanno redigendo il più grande progetto d’isolamento della Calabria e delle aziende calabresi. Non rimarrò mai in silenzio di fronte a tale isolamento», ha concluso il senatore azzurro.