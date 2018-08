Metro Cosenza-Rende-Unical, consegnati i lavori: il 10 settembre apre il cantiere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un passo avanti per la realizzazione della metroleggera che collegherà la città di Cosenza a Rende e, dunque, all'Università della Calabria.

Questa mattina la consegna ufficiale dei lavori dell’infrastruttura, alla presenza dei presidenti di Regione e Provincia, dei sindaci del capoluogo e di Rende, oltre che dei tecnici regionali e delle aziende interessate.

Entro il prossimo 10 di settembre - è stata annunciato - aprirà il cantiere con la chiusura di una parte del viale parco cittadino, per cui è già pronta una viabilità alternativa. Il governatore ha ricordato il ritardo di 3 anni per l’avvio dei lavori ribadendo come ora siano state chieste garanzie alle ditte appaltatrici.

Per Mario Occhiuto, sindaco bruzio, grande è la soddisfazione per i miglioramenti che sono apportati al progetto iniziale, volti alla salvaguardia dell'ambiente. Il collega di Rende, Marcello Manna, si è detto invece convinto che solo tra una ventina d’anni si potrà davvero valutare l'impatto dell'opera sul territorio.