Asd Roccella: ripresa la preparazione in vista della Coppa Italia

Visi sorridenti alla ripresa della preparazione in casa amaranto dopo il successo nella prima gara ufficiale stagionale ottenuto contro i “cugini” del Locri nel turno preliminare di Coppa Italia 2018/2019 che consente a Malerba e soci di continuare l’avventura nella manifestazione tricolore a carattere nazionale, domenica 2 settembre nel Primo turno sarà ospitata la formazione del Città di Messina.

Ovviamente mister Giampà prima di dare inizio alla seduta ha analizzato la gara vinta col più classico dei risultati (2-0), poche per la verità gli appunti negativi, il riconfermato condottiero amaranto comunque si è molto arrabbiato, giustamente, sul rigore subito in pieno recupero, sarà stato un calo di concentrazione, infatti mancavano tre minuti al triplice fischio finale, fortunatamente parato dal gigantesco Scuffia. Poi tutti a sudare sotto lo sguardo vigile anche di mister Loiarro, i portieri hanno lavorato col preparatore Telli, il pomeriggio si è concluso con esercitazioni in particolare sulla fase offensiva.

Per oggi (mercoledì) solita doppia seduta, domani molto probabilmente amichevole contro la Juniores guidata da mister Simonetta, venerdì e sabato allenamento al mattino. Intanto all’indomani dell’esordio stagionale, squadra, staff tecnico e dirigenziale, sono stati presentati alla cittadinanza nel corso di una serata che si è svolta sull’incantevole lungomare cittadino condotta magistralmente, peraltro come suo solito, dalla giornalista, Annamaria Implatani.

Molte le persone intervenute che hanno anche potuto ammirare il Truck Errea, ha stazionato dalle ore 17:00 alle 24:00, dopo un paio di anni il prestigioso marchio di abbigliamento sportivo torna a vestire l’A.S.D. Roccella, divenendo di fatto lo sponsor tecnico per la stagione 2018/2019 della squadra tanto cara al trio dirigenziale, Franco-Misiti-Squillace.