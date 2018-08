In casa con 200 grammi di marijuana e 4 piante. Arrestato

È stato trovato in possesso di ingenti quantità di marijuana e per questo A.G., un 50enne catanzarese, è stato arrestato dai militari del Nor del capoluogo.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato e nel corso di una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato 200 grammi di Marijuana suddivisi in 8 involucri dal peso variabile, oltre a altri 5 grammi circa di Hashish ripartiti in 4 dosi.

Il tutto, nascosto in diversi punti della casa, è stato sequestrato con due bilancini di precisione e 4 piante di Marijuana dell'altezza tra i 70 e i 120 cm, che erano sul balcone di casa.

L'uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato messo domiciliari, in attesa del rito direttissimo.