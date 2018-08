Incidente a Lamezia, auto tamponata si schianta su un palo: tre feriti

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato in località Ginepri a Lamezia. Per cause in corso di accertamento, due auto, una Fiat 500 e una Skoda Octavia, si sono scontrate vicino uno stop e la Fiat, a seguito dell’impatto, è finita contro un palo della rete Telecom.

Il bilancio è dunque di tre feriti: due ragazzi e una ragazza che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem118 e trasportati presso il nosocomio di Lamezia Terme.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento della città della Piana, il soccorso stradale, l’ambulanza e i carabinieri.