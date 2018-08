In auto con dosi di eroina. Uomo di 37 anni finisce in manette

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga: si tratta di un 37enne (P.S.), con precedenti penali, che è stato fermato dagli agenti delle volanti di Corigliano-Rossano durante un controllo svolto con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale.

Durante i servizi di prevenzione e repressione, l’uomo è stato “beccato” mentre transitava con la sua autovettura e visti i sui precedenti penali, gli agenti hanno deciso di perquisire il mezzo e trovandovi alcune dosi di eroina.

I poliziotti hanno quindi perquisito la casa dell’uomo, dove hanno scoperto un bilancino di precisione e della marijuana, già suddivisa in dosi per la vendita, per un totale di circa 5 grammi, la somma di 125 euro in banconote di piccolo taglio e dell’altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel corso dei controlli del territorio a Corigliano-Rossano, gli agenti hanno anche identificato 95 persone e controllato 51 autovetture.