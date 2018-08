Nocera, discoteca non autorizzata nello stabilimento balneare. Denunciati

Era senza alcun autorizzazione, così la Guardia di finanza di Lamezia Terme ha sequestrato una discoteca di Nocera Terinese. In particolare, nel corso dell’attività ispettiva, è emerso che il gestore della struttura aveva trasformato un’area di circa 250 metri quadri di uno stabilimento balneare in attività di intrattenimento, senza avere le necessarie autorizzazioni, come il “certificato di prevenzione rischi incendi” e la “licenza di agibilità per svolgere serate da ballo”.

Le fiamme gialle hanno quindi hanno interrotto l’attività e hanno messo i sigilli alla discoteca, sequestrando inoltre i locali e le relative attrezzature. Al momento dell’intervento erano presenti circa 350 persone.

Il titolare dell’esercizio e l’organizzatore dell’evento sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme.