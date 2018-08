Elefante scappa dal circo Orfei nel cosentino, ritrovato a mare

Foto: Giuseppe Pugliese

Sta facendo il giro dei social un video, girato da un turista in Calabria, che riprende un elefante del circo Amedeo Orfei scappato dal tendone e ritrovato in mare a cercare acqua e refrigerio.

Il fatto, che ha suscitato in alcuni tenerezza e in molti rabbia per come vengono trattati gli animali nei circhi, è successo a Santa Maria del Cedro, sotto gli occhi incuriositi di diversi bagnanti presenti sulla spiaggia.

È la terza volta che un elefante del circo Orfei si allontana dal recinto mettendo a rischio la pubblica sicurezza. L’elefante è stato poi ricondotto all’interno del recinto del circo.