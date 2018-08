Mileto: la sindaca non ritira le dimissioni, Prefetto nomina commissario

Il Prefetto di Vibo Valentia, Giuseppe Gualtieri, ha nominato stamani Sergio Raimondo Commissario Prefittizio del Comune di Mileto.

L'incarico giunge in seguito alle dimissioni del sindaco Rosetta Mazzeo, ufficializzate lo scorso 6 agosto dopo due mesi dall’elezione. Il primo cittadina ha infatti avuto 20 giorni per il ripensamento, come previsto dalla legge, ma non ha colto l’opportunità.

Il Commissario Raimondo, nell’espletamento delle funzioni, si avvarrà della collaborazione di Giovanni Gigliotti, nominato sub commissario, che lo coadiuverà e sostituirà in caso di assenza o impedimento.