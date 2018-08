Sorpreso con un’ascia oppone resistenza ai carabinieri, arrestato

È stato sorpreso con un’ascia in pugno che, a suo dire, sarebbe servita per allontanare un cane randagio molesto. All’arrivo dei Carabinieri si è però rifiutato categoricamente di consegnare l'arnese, così un 49enne di Cutro, D.M., è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il fatto è avvenuto lungo la Sp 42, nei pressi del Comune di Cutro. L’uomo è stato sorpreso da una volante dei Carabinieri della stazione locale. Dopo vani tentativi di farsi consegnare l'ascia ed una breve colluttazione, i militari sono riusciti a sottrarre l’arma al 49enne, mai brandita nei confronti dei carabinieri, ed a trarlo in arresto.