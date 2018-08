Isola ecologica “insalubre”, lavoratori a “rischio”: denunciato il titolare

Operatori che non lavoravano in adeguate condizioni igienico-sanitarie, lo stato dei luoghi “censurabile”, impianti non puliti regolarmente e l’assenza della segnaletica stradale e di sicurezza.

Queste alcune delle “irregolarità” che i carabinieri di Girifalco hanno riscontrato all’interno dell'Isola Ecologica della cittadina catanzarese durante un controllo eseguito insieme ai colleghi della Stazione Forestale.

Dalle verifiche è emerso come il personale dell'isola ecologica non usufruisse di servizi igienici idonei, così come di dispositivi di protezione individuali; criticità anche negli spogliatoi dedicati o per gli indumenti protettivi che avrebbero dovuto essere tenuti separati dagli abiti ordinari, ma così facendo essendo inevitabilmente esposti a contatto con un ambiente insalubre.

I militari, insomma, hanno passato al setaccio l’intero andamento delle attività della struttura, soprattutto per controllare il rispetto dei profili di tutela dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori e alla fine hanno denunciato il titolare dell'impresa appaltatrice ed il responsabile della sicurezza che, secondo i militari, non avrebbero vigilato sull'osservanza, da parte degli impiegati, delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro né tantomeno si sarebbero impegnati per limitare la loro esposizione a eventuali rischi.