Conto alla rovescia per l’edizione 2018 di “Fantastica", Fiera del fioco e fumetto

Tutto pronto per la seconda edizione dell'evento fumettistico più atteso della città che per l’edizione 2018 cambia location. Dal 31 agosto al 2 settembre 2018, “Fantastica - Fiera del Gioco e del Fumetto” si svolgerà presso il Lido Comunale Zerbi di Reggio Calabria, uno dei "luoghi" più amati dai reggini e che meglio si presta alle molteplici attività che il Festival ha da offrire.

Anche quest'anno l’associazione Voyager ha allestito un ricco programma, con ospiti importanti, mostre, presentazioni, conferenze e giochi.

Per l'area fumetti e illustrazioni, tra gli altri sarò ospite Lelio Bonaccorso che con “Salvezza” racconterà la sua esperienza a bordo dell'Aquarius; Vincenzo Filosa con la sua seconda opera “Figlio unico” che assieme a Paolo La Marca presenteranno la nuova collana manga della Coconino Press Doku; Giorgio Pontrelli autore Bonelli e Tunuè con Voci nell'ombra (Tunuè); la bravissima Grazia La Padula con Echi invisibili (Tunuè); Umberto Giampà (Shockdom ); Dick and Cok (No lands comics); Gaspare Orrico (Crazy Monk Ink). Gli autori della locandina Marianovella Sinicropi e Manuel Giuffrè con “Miranda, principe azzuro? No grazie (dentiblu)”; Federico Pugliese; Pasquale Ferrara, Angela Sancono; e poi ancora Vincenzo Giordano (NPE); Marco Presentino con il “buio su Roma” (collettivo Blackboard); Andrea Ielo col suo libro Aequilibrium; Vincenzo Cuzzola grafico (Raven Travel Studios) insieme a Andre Francavilla programmatore (poison dagger software ) presenteranno i loro videogiochi Casto of the seven, Godsends, Fantasy newtwork (Raven Travel ) e Two side of hell (poison dagger).

Ci sarà spazio poi anche per le case editrici con i loro autori: A.C. press; Lavieri; Green Moon.

Grande spazio dedicato all'area videogiochi e a quella ludica grazie alla collaborazione ormai consolidata con i Cavalieri di Enotria e l'Associazione Role & Roll che saranno presenti per tutta la tre giorni con giochi da tavolo, di ruolo, di carte e quant'altro. Sarà allestita una bellissima area medievale con rievocazioni, tornei e scontri a cura di Comites Normannorum. Ovviamente tutto sarà arricchito da concerti, giochi, esibizioni e l'immancabile gara cosplay.

La rassegna “Fantastica”, il cui scopo principale è la diffusione del fumetto, è un evento voluto e patrocinato dall'Amministrazione Comunale e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Per seguire tutte le notizie seguite la pagina ufficiale di facebook “Fantastica Reggio”.