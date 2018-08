Parco della Sila. Il Commissario Ferrari traccia il bilancio delle attività

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sonia Ferrari, Commissario del Parco Nazionale della Sila

Il Parco Nazionale della Sila, con il suo commissario, Sonia Ferrari ed il dirigente Giuseppe Luzzi, si trova impegnato su due fronti importanti per l’ottenimento di riconoscimenti internazionali che rappresentano un fiore all’occhiello per l’intera Calabria, portati all’attenzione anche dell’Assemblea della Comunità dei Sindaci del Parco, diretta dal primo cittadino di Cotronei (nel crotonese) Nicola Belcastro.

Si tratta del rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile di Europarc e della visita, in programma nel prossimo mese di ottobre, della delegazione Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, utile all’attribuzione del riconoscimento del Parco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.

Ma per Sonia Ferrari, docente universitaria di marketing turistico, è tempo di trarre un bilancio sul suo impegno pluriennale di lavoro trascorso nel Parco, prima come Presidente e successivamente da Commissario, che hanno creato le condizioni di una buona organizzazione dei servizi ed una conoscenza ed apprezzamento a livello nazionale ed internazionale, per come, tra l’altro, ha pure riconosciuto l’Assemblea della Comunità dei Sindaci del Parco.