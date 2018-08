Svaligiano appartamento, sopresi dai vicini: polizia li ferma su una tettoia

Hanno forzato una finestra e sono entrati in un appartamento per svaligiarlo. Ma a “beccare” i due malfattori sono stati alcuni vicini che avevano notato i giovani intrufolarsi nella casa e avevano chiamato subito le forze dell’ordine.

Due giovani, un 22enne, Z.W. ed un 31enne, P.C. sono stati così arrestati in flagranza ed ora dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.

Dopo la chiamata dei cittadini, infatti, sul posto si sono precipitate le pattuglie della polizia che ha cinturato lo stabile così da chiudere qualsiasi via di fuga e poi sorpreso i due mentre uscivano da una finestra e scendevano su una tettoia: vistisi scoperti i malviventi hanno posato in terra un televisore ed hanno alzato le mani in segno di resa.

Entrati nell’abitazione gli agenti l’hanno trovata a soqquadro e all’interno hanno recuperato un grosso cacciavite ed un coltello da cucina, probabilmente utilizzati per rompere la persiana ed infrangere il vetro della finestra. Nel corso della perquisizione, inoltre, il 31enne è stato trovato con un coltello a serramanico.

Il Pm di turno della Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto per entrambi i domiciliari in attesa del processo per direttissima.