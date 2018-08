Furgone contro un muro a Vibo, due feriti lievi

Due persone sono rimaste leggermente ferite in un incidente stradale verificatosi a Vibo Valentia all’incrocio tra via Alessandria, via Milite Ignoto e via Terravecchia superiore. Un furgone, per cause in corso di accertamento, ha sbandato ed è andato a sbattere contro un muro.

A bordo del mezzo c’erano due persone che sono state soccorse e trasportate in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Da quanto si apprende, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione nei sanitari.