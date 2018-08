“Crosia d’estate” cartellone di riferimento regionale

Si è chiusa con la Festa di Fine Estate, tenutasi nell’ultimo week-end con l’ormai consueto successo di pubblico, la quinta edizione di “Crosia d’Estate”: il cartellone socio-culturale promosso dal Governo cittadino a guida Russo e che ha animato i due mesi di stagione vacanziera. Oltre ogni più positiva aspettativa, la partecipazione ai grandi eventi di agosto. Dalla terza Notte Rosa, diventata iniziativa di riferimento regionale per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, passando per la finale di Miss Italia Cinema Calabria e per il Casa Sanremo Tour, che hanno dato una vetrina esclusiva e di pregio alla promozione del territorio, per finire alla 12esima edizione de ‘A Remurata, vero must dell’estate traentina. Insomma, una programmazione di successo che ha posto le basi per consolidare negli anni a venire un cartellone estivo storicizzato e di estrema qualità.

Soddisfatto il sindaco Antonio Russo per un cartellone estivo che ha saputo coinvolgere a pieno l’intero territorio comunale con oltre 40 eventi di qualità: dal borgo di Crosia alla Promenade del lungomare Centofontane passando per il centro urbano di Mirto. “Non possiamo che essere felici – dice il Primo cittadino – del grande e positivo risultato in termini di presenze e consensi che ha riscosso anche quest’anno il cartellone estivo “Crosia d’Estate”. È un lavoro programmatico in crescendo che ci ha visti impegnati sin dall’anno del nostro insediamento e che oggi pone la nostra cittadina come punto di riferimento regionale di importanti eventi.

“L’obiettivo che abbiamo raggiunto e che vogliamo sicuramente migliorare negli a venire è quello di aver storicizzato e creato un punto fermo sugli eventi estivi, riproponendoli ogni anno e arricchendoli di indubbia qualità. E questo lo dicono i numeri delle presenze, quest’anno in crescita rispetto alla già positiva stagione 2017 e la qualità delle manifestazioni riconosciuta dalla critica. Eccellente – precisa il Sindaco Russo il lavoro di squadra posto in essere dalla Presidenza del Consiglio comunale e dalla Giunta che hanno lavorato quotidianamente, di fianco agli uffici municipali, per far sì che la programmazione estiva si svolgesse nel migliore dei modi. Abbiamo ferto ai nostri ospiti e ai cittadini, un paese accogliente, sempre pulito, ordinato e carico di servizi, anche nei giorni di festa”.

“Certo – prosegue Russo - bisogna lavorare ancora, soprattutto per favorire una residenza stagionale ai turisti qui sul territorio. Infatti, in occasione di tutti i grandi eventi tenutisi quest’estate a Crosia e a Mirto, abbiamo riscontrato la presenza di turisti provenienti da ogni angolo della Calabria e del Paese, pochi però hanno avuto la possibilità di villeggiare nel nostro comune e questo a causa di un’ancora carente presenza di strutture ricettive. Per colmare questo gap che è principalmente dovuto alla carenza di strutture private, stiamo lavorando da tempo al fine di ridisegnare un nuovo piano spiaggia creando spazi da destinare a residenze alberghiere e villaggi turistici e per realizzare un porto che possa essere volano di un definitivo sviluppo turistico. Per il momento – conclude - abbiamo posto basi solide su cui costruire il futuro e di ciò ne dà atto e merito la gente”.