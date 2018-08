Omicidio Augeri: le indagini prendono una nuova piega, altri 3 giovani indagati

Le indagini sull’omicidio del 23enne Francesco Augeri, accoltellato a morte lo scorso 22 agosto a Diamante, (LEGGI LA NOTIZIA) non si chiudono intorno Francesco Schiattarelli, il 19enne che si è costituito ieri nel carcere di Secondigliano a Napoli (LEGGI).

La pista investigativa, infatti, sarebbe svoltata anche su altri tre giovani che avrebbero partecipato, con ruoli diversi, alla rissa sfociata poi nell'omicidio a Diamante.

La Procura della Repubblica di Paola, sta cercando di definire compiutamente i ruoli degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Nei confronti del diciannovenne napoletano la stessa Procura ha emesso un provvedimento di fermo d’indiziato di delitto armato.

Schiattarelli aveva già avuto piccoli problemi con la giustizia. Un mondo, quello del crimine, che lo avrebbe affascinato da sempre: a conferma di ciò ci sarebbe la sua bacheca social sulla quale emergono frasi, dediche e post sulla criminalità. Dalle citazioni di Gomorra a foto di personaggi famosi o di pistole.

Proprio il mondo social adesso gli si ritorce contro. Sul suo profilo Facebook, difatti, da stamani appaiono frasi come: «Al rogo criminale», «Io ti vorrei scippare il cuore», «Si nu muort ca cammina», che non esprimono pietà per il presunto assassino di Augeri.