Cantagiro 2018, alle Terme Luigiane la finale regionale

Si concluderà venerdì 31 agosto ore 21 il tour calabrese del Cantagiro 2018, la storica manifestazione canora che ha visto protagoniste le grandi voci italiane, da Claudio Villa a Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Cinquantasei anni di storia, di emozioni, di opportunità, che rappresentano un vero patrimonio della musica italiana.

Scenografia naturale per l'importante evento canoro, saranno le note Terme Luigiane. Ad impreziosire la serata, oltre alle voci degli interpreti, la solare e affascinante Luisa Corna, nota show girl.

La serata – organizzata dall’Associazione Culturale “Calabriart&s”- sarà anticipata dal carosello di auto d'epoca, in memoria del giro d’Italia canoro, così come lo ideò Ezio Radaelli nel 1962. Le auto partiranno nel pomeriggio dal lungomare della località turistica tirrenica per giungere fino alle terme.

L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale di Acquappesa e rientra nel programma della Fiera del Benessere, manifestazione dedicata alla salute e al wellness.

"Anche quest'anno tanti giovani calabresi hanno avuto la possibilità di esibirsi su un palcoscenico importante - dichiara Enzo De Carlo patron de Il Cantagiro - capace di stimolare la produzione di nuove canzoni, nuove idee e nuovi modelli musicali. Siamo arrivati alla finale regionale e chi vincerà accederà alle finali nazionali. Occasione unica per i nostri giovani e mosso da un pizzico di campanilismo, spero sia proprio un calabrese a vincere l'edizione 2018 de Il Cantagiro".

I vincitori regionali parteciperanno alle semifinali Nazionali de Il Cantagiro, alle quali concorreranno circa trecento giovani, già selezionati nelle varie regioni italiane, che poi si contenderanno la finale, in programma il 6 ottobre 2018, nella sede storica della splendida città termale di Fiuggi.