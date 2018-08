Sicurezza stradale: controlli straordinari nel catanzarese, 4 i denunciati

Il personale della Squadra Volante della Questura di Catanzaro, unitamente alla Sezione della Polizia Stradale ha eseguito nel corso della nottata tra sabato e domenica una serie di controlli a tappeto sulla guida in stato di ebrezza sia alcolica che da assunzione di sostanze stupefacenti dal

L’attività è stata ancora una volta messa a punto con la collaborazione dell’Ufficio Sanitario della Questura di Catanzaro, equipe equipaggiata con apposita attrezzatura per effettuare gli accertamenti sanitari sull’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sono stati effettuati posti di controllo in più zone della statale 106 Jonica della provincia, in particolare i controlli si sono concentrati nei tratti in prossimità delle discoteche e dei locali da ballo presenti nella zona.

Nel corso della nottata l’ attività di Polizia ha consentito il controllo di 107 veicoli e l’identificazione di 112 persone. Di queste 3 sono risultate positive all’alcool, tramite prova etilometrica. Nel medesimo servizio un conducente è risultato sotto l’effetto di stupefacenti oltre che positivo al tasso alcolemico,.

Tutti i conducenti, in un età compresa tra i 31 e i 36 anni, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.