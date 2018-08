Isola: al via la sesta edizione del festival della cultura castellese

È tutto pronto per la Sesta Edizione del Festival della Cultura Castellese, che andrà in scena dal 27 agosto al prossimo 2 settembre. Una kermesse importante organizzata dall’Associazione Leonardo, con il patrocino della Regione Calabria, della XIII Biennale di Roma 2020 e del Comune di Isola Capo Rizzuto, che si svolgerà nello splendido Castello Aragonese di Le Castella.

Partirà oggi con l'apertura della Mostra Internazionale “5 edizione – Le Castella al chiaro di luna”, che vedrà la partecipazione di artisti provenienti da Francia, Germania, Cina, Australia, Colombia, Usa, Ucraina, Russia e Israele oltre a tanti artisti provenienti da diverse regioni d'Italia. Tra i quadri della mostra, esposta anche un’opera (fuori-concorso) del Maestro Aldo Malena, grande artista e gallerista di Cirò oggi residente a Macerata, donata all'Associazione per i futuri progetti del territorio. Ospite d'onore Pino Chiovaro, presidente e curatore della Biennale di Roma.

In serata la presentazione del libro “Una speranza chiamata amore” di Antonio Bevilacqua. Mercoledì 29 agosto è la serata di “#seminariocultura – Premio eccellenze calabresi”, giunto alla seconda edizione, con la presenza del presidente dell’associazione Leonardo Sandra Giglio, del segretario della stessa associazione Vincenzo Gentile, dell’autore del premio il maestro Elio Malena e del direttore generale del Gruppo Marrelli, Lorenzo Marrelli. Nella serata condotta da Francesco Oliverio, giornalista sportivo di Esperia TV, ad essere premiati saranno: Adriana Toman con il “Premio per il Teatro”; Francesco Zurlo con il “Premio per l’Innovazione e Psicologia”; Marco Tatullo con il “Premio alla Ricerca Scientifica” e Riccardo Succurro con il “Premio per la Letteratura”.

Durante la serata ci saranno le esibizioni dell’Accademia di Danza “La Isla Academy” e del gruppo musicale gli “Svapurati”, autori del nuovo lavoro “A forza e ra terra”. Il 31 agosto è la serata dedicata al Premio “La porta d’Argento – Premio Isola di Capo Rizzuto”, opera creata dal maestro orafo Michele Affidato. Una meravigliosa opera quella creata dal maestro Affidato, che oltre ad essere uno dei massimi esponenti calabresi dell’alta oreficeria, è da qualche anno il creatore dei premi del Festival di Sanremo.

Una serata che sarà condotta, nella splendida location della fortezza aragonese, dalla conduttrice di RTC Tele Calabria Simona Palaia, e che vedrà la presenza dell’attore Gennaro Calabrese. Ad essere premiati con l’importante Premio creato da Affidato saranno: il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri, il direttore artistico del Taormina Film Fest e del Magna Graecia Film Fest Gianvito Casadonte, l’artista internazionale Franco Azzinari e il presidente nazionale dell’Unicef Francesco Samengo.

Libri, mostre, premi ma non solo all’interno della sesta edizione della Settimana della Cultura Castellese è previsto tutte le sere, dalle 21 alle 24, il “Laboratorio della Ceramica” a cura di Emanuel Vizzacchero e Il Vicolo della Ceramica, e la mostra “Il Filo della Storia” con l’esposizione di costumi medievali. Una mostra nata da un progetto della stessa Associazione Leonardo, in collaborazione con l’Associazione “Il Botteghino”, con l’obiettivo di “restituire al Borgo di Le Castella, al Marchesato e all’intera Calabria attraverso la riproduzione dei costumi medievali del ‘400 la storia dei Carafa”.

Un’edizione importante, la Sesta Settimana della Cultura Castellese, che segue il solco delle precedenti, lanciandosi in quel panorama nazionale con artisti ed ospiti di primo piano. Un’edizione da vivere insieme.