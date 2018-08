Migranti: gran successo per il festival delle migrazioni di Acquaformosa

Il partecipatissimo concerto dei Sud Sound System ha concluso la settima edizione del Festival delle Migrazioni di Acquaformosa che, anche quest'anno, si è rivelato un vero e proprio successo. Migliaia le presenze nei giorni dell'evento, boom nei contatti social e, soprattutto, la consapevolezza di essere riusciti a trasmettere un messaggio di solidarietà e di pace: "Anche quest'anno il Festival ha registrato numeri importanti- commenta l'Assessore all'Accoglienza, Giovanni Manoccio- e non possiamo che ritenerci soddisfatti.

In questi quattro giorni ad Acquaformosa sono giunte migliaia di persone dalla Calabria e da altre regioni d'Italia. Anche i media hanno dato risalto, come sempre alla manifestazione, e poi ottimi i numeri che abbiamo raggiunto in rete. I nostri sforzi, conclude Manoccio, sono stati premiati, ma il nostro lavoro quotidiano contro ogni forma di razzismo e di intolleranza vanno avanti perché non possiamo lasciare il nostro Paese in mano a certe idee che non hanno ragione di esistere."