Incidente a Paola: coinvolte due auto, un ferito

A causa di un incidente stradale è stata disposta la chiusura al traffico in entrambe le direzioni della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel territorio comunale di Paola, in provincia di Cosenza, al km 314,600. Nell’impatto una persona è rimasta ferita e sono coinvolte due autovetture.

Sul posto è presente il personale Anas e dei carabinieri di Paola per l’accertamento della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.Il traffico è stato deviato in loco e, dopo pochi minuti dallo scontro la strada è stata riaperta a senso unico alternato.