Viola le prescrizioni, 21enne crotonese finisce in carcere

Un 21enne e di Crotone è finito in carcere per ordine del Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

Il provvedimento - eseguito dai carabinieri della Radiomobile del capoluogo - è stato adottato a cause delle violazioni di cui si sarebbe reso responsabile il giovane, e che riguardano una precedente misura restrittiva a suo carico disposta per dei reati commessi quando lo stesso era ancora minorenne, violazione che erano state accertate dai militari e segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Il 21enne, dopo le formalità di rito, è stato così portato nell’Istituto Penitenziario Minorile di Catanzaro.