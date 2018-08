Impatto tra due camion e un’auto, un ferito grave sulla Statale 106

Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto stamani sulla Statale 106, tra Simeri Mare e Sellia Marina, nel catanzarese.

Entrambi i feriti viaggiavano su una Volkswagen Golf V quando, dieci muniti dopo le 5 del mattino, sono rimasti coinvolti nel sinistro che ha interessato altri due mezzi: un autoarticolato con cella frigo ed un camion centinato.

A causa dell'impatto si è danneggiato anche il serbatoio del primo mezzo e sul manto stradale c’è stato uno sversamento di carburante.

La persona ferita in modo grave, che è il conducente dell’auto, è stata trasportata nell’ospedale di Catanzaro dal personale sanitario del Suem118. Il secondo occupante della vettura è stato invece sottoposto alle cure nell’ambulanza. Al momento dell’incidente il transito sulla Statale 106 è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia, creando alcuni disagi per la viabilità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza dei mezzi e della zona interessata, soprattutto a causa della presenza del liquido infiammabile sulla carreggiata.