L’amore per l’arte oltre la toga: le opere di Giuliano Arabia in mostra a Palazzo Miceli

Si é tenuta lo scorso 4 agosto, nella splendida cornice di Palazzo Miceli di San Sisto dei Valdesi - in occasione della VI edizione della notte bianca - la personale di pittura di Giuliano Arabia patrocinata dalla Pro Loco di San Vincenzo La Costa. Arabia, avvocato e cultore di diritto, oltre alla passione e alla spiccata vocazione per la professione forense, ha sempre nutrito grande interesse per l'arte in tutte le sue forme.

Il vernissage, allestito nelle sale del Museo Valdese, ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di visitatori che hanno manifestato grande interesse e curiosità per le opere del giovane avvocato artista, non solo per la varietà dei temi trattati e per le tecniche artistiche utilizzate ma anche per le composizioni cromatiche: diverse tonalità di colore, forti contrasti di luci ed ombre e vibranti sfumature dal sapore nostalgico che hanno tenuto gli spettatori sospesi e partecipi allo stesso tempo.

Nelle varie rappresentazioni spiccano - quasi come una firma inconfondibile - figure senza volto, senza tempo e senza sesso che potrebbero essere tutti noi e nessuno di noi: esprimono le paure e i dubbi che tormentano la vita dell'uomo e, allo stesso tempo, parlano una lingua universale. Sono immagini che trasmettono emozioni forti: raccontano storie di addii, di confusione e di amori sospesi.

Le raffigurazioni sono prevalentemente incentrate sul racconto quasi poetico. Dalle diverse tele esposte é emersa una particolare versatilità del giovane Arabia, probabilmente influenzata da diversi stati d'animo e da emozioni contrastanti che potrebbero denotare una personalità non semplice e a primo impatto controversa.