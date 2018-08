Teatro d’aMare: parte ufficialmente domani la quarta edizione a Tropea

Parte ufficialmente domani, domenica 26 agosto alle ore 21.30, la quarta edizione di Teatro d'aMare, la rassegna che ha portato alla luce negli anni, tutti i segreti della drammaturgia calabrese.

Al Teatro del Porto di Tropea andrà in scena il primo dei cinque spettacoli previsti dal cartellone allestito dal direttore artistico Maria Grazia Teramo e da LaboArt Tropea e che ha per tema I passaggi e paesaggi del teatro contemporaneo. Si parte con un'anteprima firmata Raffaele Cacciola: “La scarpa di Colombo”, opera musicale-teatrale in un atto del Bartok Studio di Bernareggio (Milano), organizzata in collaborazione con l'associazione “Amici del Conservatorio” presieduta da Emilio Aversano e del festival “Armonie della Magna Graecia”.

Il testo narra la vicenda di Vincenzo Fondacaro, eroico capitano bagnarese di una nave sgangherata, partita da Montevideo alla volta dell'Italia. Le peripezie di questo viaggio assurdamente vero, verranno raccontate dalla partitura di Raffaele Cacciola (anche lui bagnarese) e vedrà in scena le voci recitanti di Gualtiero Scola ed Elda Ravanelli, il violino di Matteo Cossu, il violoncello di Andrea Noferini, la chitarra di Daniele Fabio, le percussioni di Giuseppe Cacciola e i live electronics di Raffaele Cacciola.

In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena al Palazzo Santa Chiara, in Largo Ruffa, nel centro storico di Tropea.

Lo scopo di Teatro d'aMare è quello di avvicinare il pubblico locale, regionale e il bacino di utenza turistica ai nuovi linguaggi comunicativi, coniati dalle compagnie contemporanee, alla continua ricerca di sintesi che superino i linguaggi già esplorati dal teatro. Questa vuole essere un’occasione per arricchire l’immaginario della regione Calabria, affiancare alle bellezze naturali e all’eccellenza dei prodotti tipici un altro tassello non meno prezioso: le iniziative culturali, spesso veramente scarne rispetto alla richiesta del turismo estivo.

Cinque spettacoli della rassegna, accomunati da una linea drammaturgica che racconta le storie di un sud che ha voglia di rivincita, un sud che ha voglia di cacciarsi di dosso tutte le etichette negative che, spesso anche a ragione, gli sono state appioppate.

La rassegna è iniziata con il Laboratorio di clowneria, a cura di Rossana Colace, che si è tenuto il 19 e il 20 agosto presso il LaboArt Cafè di Santa Domenica. Sempre domenica 26 agosto, verrà inaugurata la mostra d'arte “Matram x y z” con le opere di Myriam Clericuzio, Vida Dena e Naomi Serrao. La mostra è curata da Marco Perri e allestita nel foyer del Teatro del Porto.



La direzione artistica è affidata a Maria Grazia Teramo, presidente da otto anni dell'associazione culturale LaboArt Tropea. Attrice e regista proveniente dall'ormai ex fucina di teatro calabrese: l'Accademia d'Arte Drammatica di Palmi (Reggio Calabria), ha lavorato, tra gli altri, con Luciano Lucignani, Alvaro Piccardi e Flavio Colombaioni. Il suo lavoro è coadiuvato da un’equipe di professionisti appartenenti all'associazione LaboArt e da altre associazioni dpresenti sul territorio di Tropea e delle zone limitrofe.

Secondo appuntamento con il cartellone di Teatro d'aMare sarà martedì 28 agosto con lo spettacolo “'Nta ll'aria” di Tino Caspanello del Teatro Pubblico incanto di Pagliara (Messina); la poetica della compagnia, basata sull'indagine del continuo scontro tra Io e Altro da me, non viene tradita da questo testo, che vede in scena Alessio Bonaffini e Tino Calabrò a interpretare due surreali imbianchini, interrotti nei loro discorsi leggeri da una donna interpretata da Cinzia Muscolino. L'opera fa luce sulle dinamiche che ci portano a cogliere le diversità (più che le affinità) nell'altro; Non ci si rende conto che ogni essere umano possieda una ricchezza di emozioni, un bagaglio di verità, che appartengono a tutti noi, che ci arricchirebbero se solo cominciassimo a rispettarne l’origine, la causa e la differenza.