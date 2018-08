Crisi nelle strutture balneari: il SIB Calabria aderisce alla mobilitazione nazionale

Il SIB – Sindacato Italiano Balneari ha indetto per domani 26 agosto 2018 una giornata di mobilitazione nazionale degli stabilimenti balneari per informare clienti e opinione pubblica sulla drammatica situazione in cui versa la balneazione attrezzata italiana per effetto della direttiva servizi, meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein. Alla giornata aderirà anche il SIB Calabria, guidato da Antonio Giannotti, che ha organizzato diverse iniziative su tutto il territorio regionale.

In questa occasione il sindacato vuole promuovere l’importante ruolo svolto dagli stabilimenti balneari nell’ambito dell’offerta turistica italiana, che per il 60% delle presenze è rappresentato dalle destinazioni marine.

La giornata dei balneari offrirà inoltre l’opportunità di richiamare l’attenzione dei cittadini e dei rappresentanti politici sui problemi del settore e sulla necessità di arrivare in tempi stretti ad una legge di riforma che metta al centro la tutela delle imprese.

Il vuoto normativo determinerebbe un esito disastroso per il turismo balneare italiano, venendo meno tutte quei riferimenti normativi in grado di garantire la continuità delle imprese. Nell’occasione verrà distribuito materiale informativo e gadgets.

Per l’occasione il SIB sta organizzando manifestazione di valorizzazione del patrimonio enogastronomico, anche attraverso la degustazione di prodotti e vini provenienti da imprese agricole, artigiane e commerciali del territorio aperte alla collaborazione di tutte le componenti del sistema. Un evento che, anche grazie alle celebrazioni dell’anno del cibo italiano promosso dal Ministero delle politiche agricole e del turismo, può offrire la testimonianza della qualità di un’offerta turistica che, dell’integrazione tra servizi, fa il proprio punto di forza. Presso gli stabilimenti balneari che aderiranno all’iniziativa, oltre alla diffusione del materiale informativo sopra richiamato, si svolgeranno dunque tante iniziative di valorizzazione del made in Italy di cui la balneazione attrezzata si sente parte costitutiva.