Falerna: con una falce crea terrore all’ingresso del circo Orfei, arrestato bulgaro

A petto nudo, con una falce in pugno e in evidente stato di alterazione psico-fisica si è recato nei pressi del Circo Orfei, sulla statale di Falerna, ed ha iniziato a diffondere terrore tra gli ospiti e tra il personale.

Protagonista della vicenda G.D., 39enne di nazionalità bulgara che, creando una vera e propria scena d’orrore, ha esposto la pretesa di assistere gratis ad uno spettacolo e al rifiuto degli addetti ha risposto con ulteriori minacce, lancio di sassi e danneggiando con l’arma alcuni cartelloni pubblicitari.

Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Falerna che hanno bloccato l’uomo sul posto, traendolo in arresto per danneggiamento. Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto all’esito della quale gli è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla PG.

Il 39enne era già noto alle forze dell’ordine poiché tratto in arresto a gennaio di quest’anno per un tentativo di rapina a Falerna. Nell’occasione, in concorso con un connazionale ed un italiano, minacciarono un cittadino ivoriano con una motosega per impossessarsi di un telefono cellulare.