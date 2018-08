Lamezia: spaccio nei parcheggi dell’ospedale, vendeva il metadone del Sert

Alcuni “movimenti sospetti” nei pressi del parcheggio dell’ospedale Giovanni XXIII di Lamezia Terme avevano sollevato un vociferare in merito ad un possibile giro di spaccio durante i giorni di apertura del SerT.

I Carabinieri di Catanzaro si sono così messi in azione e ieri mattina hanno tratto in arresto un 43enne di origini napoletane, ma residente a Lamezia, P.G. L’uomo è stato sorpreso nell’aria di sosta mentre cedeva dello stupefacente, ritirato poco prima al SerT, ad un acquirente che a sua volta era segnalato alla prefettura di Catanzaro come assuntore.

La prassi era semplice: vendere all’uscita della struttura le dosi di metadone ritirate poco prima e regolarmente prescritte nel piano terapeutico di recupero. Oggi l’udienza di convalida dell’arresto all’esito della quale il 43enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla PG.