Reggio: centro cittadino e movida estiva sotto controllo

Il dispositivo di sicurezza dispiegato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, prosegue senza tregua nel centro cittadino di Reggio Calabria e tra la movida estiva, con particolare attenzione al Lungomare Italo Falcomatà.

Anche questa settimana, infatti, la Polizia di Stato, come anche l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale, hanno effettuato massivi controlli.

Nello specifico sono stati effettuati controlli alla circolazione con 122 veicoli e 198 persone. Sono stati effettuati numerosi servizi di vigilanza dinamica, 18 posti di controllo e, grazie al sistema Mercurio, sono state analizzate in tempo reale centinaia di targhe di veicoli in transito. L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni in città ed in provincia.