Tenta di uccidere il vicino nel corso di una lite per una perdita d’acqua, arrestato

Un 57enne residente nell’hinterland cosentino, P.C., è stato sottoposto a fermo dagli agenti della Mpobile di Cosenza in quanto ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio nei confronti di S.G., di 44 anni.

I FATTI| Verso le ore 11:30 del mattino di ieri, al pronto soccorso del locale ospedale è giunta la vittima in gravi condizioni, perché attinto da numerose coltellate all’addome. L’uomo è stato subito sottoposto d’urgenza ad intervento chirurgico e poi trasferito in rianimazioni condizioni critiche.

LE INDAGINI | Gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Volanti, con il coordinamento del Procuratore della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo, si sono subito messi in moto per far luce sulla vicenda, scoprendo che, attorno alle ore 11:15 di ieri, il ferito si è recato presso l’abitazione del 57enne per la rivendicazione di presunti danni causati alla propria abitazione da infiltrazioni d’acqua e, dopo un’accesa lite, è stato più volte colpito da quest’ultimo alla regione addominale.

Grazie all’acquisizione di ulteriori elementi, gli agenti si sono subito messi sulle tracce di P. C., che nel frattempo si era reso irreperibile e dato alla fuga. L’uomo è stato poi rintracciato presso l’abitazione di un parente, dove aveva trovato rifugio.