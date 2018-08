Blitz tra i locali di Crotone: sanzionato esercente, sospesa anche una parte dell’attività

Nell’ambito di servizi relativi al cosiddetto progetto “Miscello da Ripe”, nella serata del 23 agosto scorso, il personale della Questura di Crotone Divisione P.A.S.I. - Squadra di Polizia Amministrativa, unitamente al personale dell’Ufficio di Gabinetto, della Squadra Mobile, dell’Arma dei Carabinieri e dell’ASP SIAN del capoluogo crotonese, ha effettuato controlli amministrativi in città.

Nello specifico, il titolare di un’attività dedita alla somministrazione di alimenti e bevande è stato invitato in Questura per portare in visione le relative autorizzazioni inerenti l’attività ed i relativi contratti di lavoro dei dipendenti presenti sul posto, nonché per la notifica delle contestazioni relativi a violazioni amministrative in quanto esercitava l’attività in argomento senza tenere esposte le autorizzazioni.

Nella stessa circostanza, il personale ASP-SIAN ha proceduto a sospendere l’attività del laboratorio di pinzeria e ad emettere prescrizioni di carattere igienico sanitario. Il tutto è costato all’esercente il pagamento di diverse sanzioni superiori a mille euro.