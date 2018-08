Controlli sul litorale cirotano: sanzioni e sequestri

Il personale della Questura di Crotone Divisione P.A.S.I. - Squadra di Polizia Amministrativa, unitamente a personale dell’U.P.G.S.P. - Squadra Nautica e personale dell’ASP SIAN di Crotone, ha effettuato nei giorni scorsi una serie controlli amministrativi nel Comune di Cirò Marina, rientranti in una più vasta serie di attività svolte su tutto il territorio crotonese.

In particolare, presso un’attività dedita alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché di stabilimento balneare, si è proceduto al controllo circa il regolare possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, al termine del quale sono scattate diverse contestazioni amministrative neri confronti del titolare, mentre il personale dell’UPGSP - Squadra Nautica ha proceduto alla contestazione di 4 sanzioni di violazione al codice della navigazione per un importo singolo per verbale pari ad 1.032 euro in misura ridotta; inoltre il personale ASP-SIAN ha prceduto alla sospensione dell’attività di ristorazione poiché in difetto alla normativa vigente, invitando la stessa a produrre altra documentazione da portare in visione presso i loro uffici.

Presso un’attività di raccolta scommesse, inoltre, è stato eseguito il sequestro amministrativo di 1 postazione internet, complete di case, display lcd, tastiera e mouse, in quanto si accertava che – secondo quanto specificato dalla Polizia - in “qualità di titolare dell’attività in argomento, metteva a disposizione all’interno dell’esercizio commerciale, apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano agli avventori di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”. Si procedeva, di conseguenza, ad invitare il titolare a portarsi presso questi uffici il giorno 28.08.2018 al fine di procedere alla relativa contestazione di violazione alle norme amministrative.

Infine, presso uno stabilimento balneare, è stata contestata una violazione amministrativa per un importo in misura ridotta per oltre mille euro.