Sbarco di migranti all’Irto: denunciati due ragazzi accusati favoreggiamento dell’immigrazione

In seguito allo sbarco avvenuto lo scorso 21 agosto in località “Irto” a Crotone, che ha interessato 58 migranti di varie nazionalità, il personale della Squadra Mobile locale, in collaborazione con i militari dell’Unità Navale della Sezione Operativa della Guardia di Finanza di Crotone, a conclusione di una mirata attività investigativa, a denunciato due giovani nella giornata del 23 agosto.

Si tratta di un 24enne e di un 18enne, B. Z. e B.S., entrambi di origine lettone. I due sono indagati in concorso tra loro, dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ai sensi.