Controlli a Reggio, un arresto ed una denuncia

Un arresto, una denuncia, 462 mezzi e 838 persone controllati; elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 2500 euro. È questo il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio reggino, effettuati negli ultimi giorni dalla Compagnia Carabinieri cittadina.

In particolare, i militari della Stazione Principale hanno arrestato un 39enne del posto con precedenti di polizia, evaso dai domiciliari che stava scontando in una comunità di Santo Stefano d’Aspromonte. L’uomo, era sottoposto alla misura cautelare per i reati di maltrattamenti contro familiari, estorsione e lesioni personali, ed è stato sorpreso in piazza De Nava del capoluogo. Dopo le formalità è così stato ricondotto nella stessa comunità.

I carabinieri della Stazione Modena, invece, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria M.D, sorpreso in casa con una allaccio abusivo alla rete elettrica.