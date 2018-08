Vibonese. Forti piogge anche nella notte, decine i soccorsi: evacuata una palazzina

Undici ore di lavoro continuativo, in pratica dalle 5 di ieri pomeriggio alle 6 di questa mattina, per i vigili del fuoco del vibonese che anche nella note appena trascorsa hanno dovuto far fronte ad oltre una trentina di interventi su tutto il territorio, ancora sotto la scure del maltempo, soprattutto lungo la costa tirrenica (LEGGI).

Piogge particolarmente intense hanno continuato cadere dapprima su Parghelia e Tropea, già nella giornata di ieri interessate dalle precipitazioni (LEGGI) che dall’una e trenta della notte, poi, hanno raggiunto anche i comuni di Joppolo e Nicotera.

I pompieri del Comando Provinciale, coordinati dal funzionario Domenico Ferito e diretti dal Vice Comandante Sebastiano Rotta, nelle ultime ore hanno dunque lavorato incessantemente portando in salvo sei persone che erano rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni a Nicotera.

Numerosi gli interventi, inoltre, per il prosciugamento e la rimozione di detriti dalla sede stradale. A causa di una fuga di gas, provocata da uno smottamento di terreno, è stato necessario poi evacuare sei nuclei familiari che abitavano all’interno di una palazzina in via Madonna della Scala, sempre a Nicotera.

A causa delle numerose richieste è stato necessario richiedere l’intervento di una squadra operativa e di una idrovora arrivata dal Comando di Reggio Calabria.