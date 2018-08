Smottamenti, fango e detriti. Sono i danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito il Vibonese. Così a causa della pioggia sono stati segnalati a Tropea, Santa Domenica di Ricadi, Parghelia e Zambrone diverse criticità

Per il momento non sono stati segnalati danni, ma le arterie stradali sono allagate e questo sta provocando rallentamenti alla circolazione lungo la strada provinciale numero 23, meglio nota come "Strada del Mare".