Una frana provocata dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sul reggino è caduta sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, a Bagnara Calabra. Il traffico è stato quindi deviato, dal momento che la strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione del traffico e per rispristinare la transitabilità in piana sicurezza.