Miss Italia 2018: Rosy Bertino è Miss Sport Calabria

Miss Sport Calabria 2018 Rosy Bertino e Linda Suriano

È Rosy Bertino (con il numero 1), Miss Sport Calabria 2018, eletta nella tappa che si è svolta a Lorica (Cosenza), nella piazzetta della Pro Loco, e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia. La finale che elegge Miss Calabria 2018 sarà domenica 26 agosto a Cirò Marina (Crotone), nell'Area portuale sul Lungomare, dove condurranno Savino Zaba e Roberta Morise, affiancati da Raffaella Salamina, in una serata che vedrà madrina d'eccezione Miss Italia 1997 Claudia Trieste e come presidente di giuria il conduttore televisivo e avvocato Cataldo Calabretta. Lunedì 27 agosto, nel Palazzo della Provincia a Cosenza alle ore 12, si terrà la conferenza stampa con le 11 ragazze che partiranno per le prefinali nazionali. La finale nazionale di Miss Italia si terrà il 17 settembre a Milano.

Rosy Bertino ha 24 anni, (è alta 1.70), e vive a Malvito (Cosenza), dove studia Giurisprudenza e dove si è diplomata in danza classica e moderna. «Sto partecipando a Miss Italia perché mi aspetto tanto dalla vita – racconta Miss Sport Calabria 2018 che con il titolo conquistato parteciperà alle prefinali nazionali – Mi piacciono tanto le sfide, Miss Italia è una gran bella sfida e spero di vincerla».

Prima dell'inizio della decima selezione, le ragazze in gara, insieme alle Miss già elette, hanno visitato e effettuato servizi fotografici sulle bellezze presenti a Lorica. Dal Lago Arvo al maneggio passando gli ampi spazi verdi del territorio. Hanno, inoltre, scattato alcune foto con i turisti presenti. Un modo per valorizzare un territorio meraviglioso e che funge da promozione turistica.

«Voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Casali del Manco, il sindaco Nuccio Martire, l'assessore allo Spettacolo Carmelo Rota e il consigliere comunale Fernando De Donato che hanno fatto in modo che potessimo fare qui questa bellissima tappa a pochi passi dal Lago Arvo. Uno scenario stupendo per l'ultima finale regionale prima della finalissima che incoronerà il 26 agosto Miss Calabia 2018. Poi le 11 ragazze partiranno per le prefinali nazionali dove vogliamo ottenere altri grandi risultati per la nostra terra», è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency.

La selezione di Lorica tappa delle selezioni organizzate dall'agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta dalla giornalista Raffaella Salamina. Presidente della giuria a Dipignano è stato Antonio Procopio dell'Ufficio stampa della Società Calcio Napoli, segretaria Ludovica Presta Miss Sport Calabria 2017; Maura Monteforte avvocato; dagli imprenditori Francesco Lico e Gionata Morrone; da Francesca Straface avvocato; Mauro Procellini segretario Pd Casali del Manco e Giancarlo Spadafora di Gbs Spadafora per Miluna.

Nel corso della serata hanno sfilato le miss già qualificate per le prefinali Miss Equilibra Calabria 2018 Sara Fasano; Miss Magna Graecia Calabria 2018 Chiara Cipri; Miss Sorriso Calabria 2018 Ludovica Dito; Miss Miluna Calabria 2018 Naomi Rizzo; Miss Cinema Calabria 2018 Ilaria Pedone e Miss Eleganza Calabria 2018 Antonietta Vanzillotta. A loro si sono unite Miss Sport Calabria 2017 Ludovica Presta e Miss Calabria 2017 e Miss Interflora 2017 Maria Francesca Guido.

La serata, è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria, diretto da Lia Molinaro e che ha visto esibirsi, nella tappa di Lorica, Alessia Mazzei, Ecle Rose e Miss Calabria 2017 Maria Francesca Guido detentrice anche della fascia nazionale di Miss Interflora 2017. Nel corso dello spettacolo si è esibito, inoltre, il cantautore Francesco Morrone che con la sua musica ha scaldato il pubblico presente in piazza a Lorica.

Anche per l'edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l'agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità perché Miss Italia, come fortemente vuole la patron Patrizia Mirigliani, non dimentica il sociale e la cultura.