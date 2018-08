I Carabinieri di Ardore hanno fatto scattare le manette per un 59enne del luogo ma residente a Milano, B.R., rientrato in paese per le vacanze. L’arresto è stato eseguito su ordine di esecuzione di pena poiché l’uomo, già pregiudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, è stato riconosciuto colpevole di falsa testimonianza, per cui dovrà scontare una pena residua di 2 anni di reclusione.