Focus scuole, Villa chiede dissequestro alberghiero e report scuola di Pezzo

Programmare interventi risolutivi e non solo gestire le emergenze. Partendo da questo obiettivo già da qualche settimana il Comune di Villa San Giovanni ha avviato un’intensa attività, ancora in corso, di ricognizione per comprendere, discutere e pianificare interventi in tutte le scuole.

Iniziando dagli istituti superiori, in particolare il “Nostro/Repaci” e l’alberghiero, dopo aver incassato l’ottimo risultato del finanziamento di oltre 4 milioni per l’abbattimento e la ricostruzione del liceo, si è tenuto un ulteriore incontro con i rappresentanti della città Metropolitana per discutere le sorti dell’alberghiero.

«Durante l’incontro con l’assessore Marino e l’ingegnere Foti – ha confermato il sindaco – abbiamo richiesto il dissequestro e l’eventuale computo metrico per la ristrutturazione e messa in sicurezza dell’istituto alberghiero. A questa richiesta ho dato seguito con un missiva nella quale richiedo il dissequestro urgente di una struttura di fondamentale importanza. Considerando le novità emerse durante questa riunione, ho chiesto un incontro con le dirigenti scolastiche dei due istituti, che si terrà lunedì mattina, con le quali in sinergia discuteremo e affronteremo in modo preventivo le problematiche legate alla carenza di strutture. I due istituti dovranno convivere il disagio e l’intento è quello di programmare soluzioni condivise che consentano di creare le migliori condizioni possibili agli studenti e agli insegnati».

L’impegno dell’amministrazione Siclari è rivolto a tutti gli istituti presenti nel territorio, infatti, per non farsi trovare impreparati all’apertura del nuovo anno scolastico ed evitando di gestire emergenze, il sindaco ha incontrato la dirigente Trecoci con la quale ha fatto il punto della situazione delle strutture di sua competenza programmando interventi di ordinaria manutenzione che, già da qualche giorno, sono stati avviati in diversi plessi.

Infine, ma non meno importante, il primo cittadino ha interessato l’ufficio tecnico di una questione che gli sta particolarmente a cuore: la scuola elementare di Pezzo.

«Sono consapevole che molte famiglie attendono risposte sulle sorti di una struttura che ha visto crescere anche me e per questo, non ammettendo ulteriori ritardi – ha concluso Siclari – ho chiesto una relazione urgente e un computo metrico per il completamento della scuola. Contemporaneamente ho contattato la deputazione regionale e a loro ho strappato un impegno importante, ci vedremo i primi giorni di settembre per fare il punto della situazione e chiarire quali siano le azioni da fare affinchè questa struttura venga completata al più presto».

Il focus sulle scuole vede interessato anche l’assessore Pietro Caminiti con il quale il sindaco ha programmato interventi di pulizia di tutti i cortili e i marciapiedi delle scuole affinché gli alunni, al loro rientro, trovino un ambiente salubre e pulito.