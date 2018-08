Vigili del fuoco, cambio al vertice del Comando Regionale

Cambio della guardia ai vertici dei Vigili del Fuoco della Calabria. Alla direzione Regionale si insedia il nuovo Dirigente Generale, Marco Ghimenti, che prende il posto dell’uscente Renato Cardia.

La cerimonia di saluto ed il passaggio di consegne ufficiale si sono svolti mercoledì scorso, 22 agosto, presso la sede della direzione regionale dei Vvff alla presenza dei Comandanti Provinciali e delle rappresentanze del personale.

Nel suo discorso di saluto, Cardia ha ringraziato i comandanti e gli uomini del Corpo per “l’intensa attività svolta ed i prestigiosi risultati conseguiti” nel periodo trascorso sotto la sua direzione ed ha rivolto parole di apprezzamento per l’opera, definita di fondamentale importanza, svolta dai vigili del fuoco “con l’impegno e la professionalità che da sempre contraddistingue il Corpo Nazionale nonostante l’attuale carenza di organico presente in alcuni comandi provinciali, già portata all'attenzione della direzione centrale”.

Salutando commossa la nostra regione Cardia è destinato a ricoprire l’incarico di Direttore Regionale dei Vigili della Puglia.