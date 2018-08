Nordi e il Catanzaro si separano: rescisso consensualmente il contratto

Rescissione consensuale del contratto. Si separano le strade di Emanuele Nordi e del Catanzaro. Per il portiere che, arrivato lo scorso anno, ha anche rivestito il ruolo di capitano della squadra, questo pomeriggio ultimo allenamento al “Mirco Gullì” dove ha salutato i compagni. La società ringrazia Nordi per la professionalità dimostrata nel corso della sua permanenza in giallorosso e gli augura le migliore fortune personali e professionali.