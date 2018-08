Gabriel Namar e la Metal Carpenteria Rari Nantes insieme per un’altra stagione

È ufficiale il rinnovo dell’attaccante Gabriel Namar con la Metal Carpenteria R.N. Crotone per la nuova prima storica esaltante stagione in #serieA2.

Capocannoniere dei pitagorici nella stagione conclusasi con la promozione in Serie A con ben 38 reti, Gabriel Namar, goriziano classe 1992 e dottore in Psicologia del Lavoro, nonostante la giovane età, vanta una carriera costellata di successi. La promozione con la compagine pitagorica si aggiunge ai successi personali e di squadra raggiunti a Padova, la promozione in serie A1 a Trieste da protagonista, e le tantissime presenze in serie A2 a Cagliari. Una conferma importantissima per lo scacchiere tattico di Mister Kekko Arcuri e per tutta la squadra. Senso del gruppo, generosità, abnegazione, costanza, sacrificio e tanta qualità lo rendono un giocatore utile in tutti i ruoli. Un vero jolly.

“Uno di quei giocatori che vorresti sempre avere dalla tua parte.”Commenta un entusiasta Presidente Emilio Ape, che aggiunge: “Era nostra intenzione confermarlo. L’accordo con lui si è trovato velocemente. In realtà per motivi indipendenti dalle nostre volontà si è arrivati a formalizzarlo soltanto oggi. Ma, meglio tardi che mai. Per noi sarà fondamentale. La squadra dopo la conferma del nostro portierone Mattia Conti e il grande acquisto del campione Fabio Baraldi, sta prendendo forma. E a stretto giro di posta saremo pronti per formalizzare l’arrivo di un altro paio di atleti di spessore. ‘Siamo pronti a passare alle cose formali’ diceva qualcuno lo scorso anno! Ecco, siamo pronti!”

“Sono orgoglioso di fare parte di questa società e di questo gruppo fantastico! La riconferma vale quanto se non di più di un primo contratto. Perché vuol dire che si è fatto bene ed è stato apprezzato. Ne sono fiero. Non vedo l’ora di iniziare ed incontrare i nuovi compagni per iniziare questa nuova fantastica avventura”, commenta Gabriel Namar.

A quanto pare la società crotonese ha in serbo altre nuove sorprese. Di certo non si farà trovare impreparata all’impatto con la Serie A.