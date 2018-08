Forza posto di blocco e sperona auto carabinieri, arrestato pregiudicato

Non si è fermato all’alt dei carabinieri ed ha avviato una folle corsa speronando anche, per ripetute volte, l’auto dei militari che hanno iniziato ad inseguirlo. Per questo motivo, un pregiudicato lametino è stato arrestato nelle prime ore di oggi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda sprovvisto di patente. Dopo l’arresto è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.