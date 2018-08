Auto si ribalta sull’A2: morto il conducente

Un automobilista è deceduto sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nei pressi del km 356, tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Serre, nel cosentino.

Per cause in corso d'accertamento, l’auto, una Daihatsu Terios, è andata ad impattare sul muro di una galleria e si è ribaltata autonomamente.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti e, con l'ausilio dei cuscini pneumatici, hanno sollevato la vettura consentendo ai sanitari di estrarre il corpo senza vita del conducente.

Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è rallentato in direzione sud.